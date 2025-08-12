Habertürk
        Ebru Şam'ın tatil paylaşımı - Magazin haberleri

        Ebru Şam'ın tatil paylaşımı

        Ebru Şam, Çeşme tatilinde plajda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı

        Giriş: 12.08.2025 - 18:53 Güncelleme: 12.08.2025 - 19:54
        2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Alper Eskalen ile bir süre önce Çeşme’de tatile çıktı.

        Tatiline devam eden tescilli güzel, keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

        Fit görünümüyle dikkat çeken Şam, plajda objektif karşısına geçerek pozlar verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

