Çapkınlıklarıyla ünlü Rafet El Roman'ın, Bodrum tatilinde iki genç kızla görüntülenmesinin yankıları sürüyor. 49 yaşındaki şarkıcı ve samimi şekilde objektiflere yansıyan genç kızın açıklamaları, '2. Sayfa' programında masaya yatırıldı.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, '2. Sayfa' programına konuk oldu.

"NE MÜNASEBET!"

34 yaşındaki eski manken, şarkıcı Rafet El Roman'ın önceki gün Bodrum’da iki genç kızla görüntülenmesi ve ardından gelen açıklamalar hakkında, "Ne diyeyim? Her şey ortada. Sen nişanlına ne diyorsun? Sen nasıl başka bir adamın evine gidip onun havuza giriyorsun? Ne münasebet!" dedi.

"ZORLA EVİNE GÖTÜRMÜYOR"

Ebru Şancı, "Adam bekar, 'nişanlıyım' diyor ama belki kız da bekar. İnkar etmeseler ilişkileri kimseyi ilgilendirmez. Sessiz kalsalar büyümez. Rafet El Roman'ı uzun yıllardır yaşıtı kimseyle görmedim. Adam kimseyi de zorla evine götürmüyor. Fotoğraflarda zorla gibi görünen bir şey yok. Kendini kurtarmak için söylenen laflar gibi" ifadelerini kullandı.

Rafet El Roman ile fotoğraflarının basına yansıması sonrası '2. Sayfa'ya konuşan genç kadın, ünlü şarkıcıyı yanağında öptüğünü, nişanlı olduğunu ve bu haberler nedeniyle nişanlısıyla sorun yaşadığını söylemişti.

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