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        Haberler Magazin Ebru Şancı Öztürk, üzüm fiyatı karşısında hayrete düştü - Magazin haberleri

        Ebru Şancı Öztürk, üzüm fiyatı karşısında hayrete düştü

        Emekli manken Ebru Şancı Öztürk, seyahat için gittiği İngiltere'de markette bir paket üzümün fiyatı karşısında hayrete düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 23:08 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:39
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        Üzüm fiyatı karşısında hayrete düştü
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        Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında evlenmiş ve bu evliliklerinden Ceylin ve Mila adında ikiz kız çocukları ile Kürşad Fırat adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

        Son olarak Londra seyahatinden paylaşımlar yapan Ebru Şancı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir gönderi paylaştı.

        Londra'da bir markete giren Ebru Şancı, bir paket üzümün fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Üzümün fiyatını takipçileriyle paylaşan Şancı, "Hanımlar, size en pahalı şeyi göstereyim mi? İşte Japon üzümü, 75 Sterlin. Yani yaklaşık 3450 TL" diyerek fiyatın yüksekliğine dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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