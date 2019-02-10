1 | 19

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Ebru Yaşar, eşi Necat Gülsecen ile birlikte önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Birlikte akşam yemeği yediklerini söyleyen Yaşar, "Güzel bir akşam yemeği yedik. Şimdi ilk defa MFÖ konseri dinlemeye gideceğim. Bu akşam dolu dolu bir gün geçiyoruz" dedi.