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Ebru Yaşar’ın halay coşkusu

İHA

Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti

Ebru Yaşar

İHA'nın haberine göre; ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven'in ağabeyi Besri Gülseven'in düğününe katılmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi.

Bir salonda düzenlenen düğüne Ebru Yaşar'ın yanı sıra eşi iş adamı Necat Gülseven, annesi Nesrin Yaşar ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün öncesi konuşan Ebru Yaşar, "Diyarbakır’dayım, memleketimdeyim. Öncelikle eşimin memleketi, dolayısı ile benim de memleketim. Bütün akrabalarımızla birlikte düğündeyiz. Mutluyum ve çok güzel bir akşam benim için. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.

Gelin Melike Demir ve damat Besri Gülseven, Ebru Yaşar ve Necat Gülseven ile birlikte halay çekti. Düğün gece geç saatlere kadar devam etti.

 

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