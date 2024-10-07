Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma

SAÜ'den yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sofuoğlu’nun daha önce "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı anımsatıldı.

Sofuoğlu’nun hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği belirtildi.

İKİ GENÇ KIZIN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMALARA SORUŞTURMA

Sofuoğlu hakkında iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla ilgili de soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: