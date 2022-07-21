ECB faiz kararı ile ilgili beklenen tarih geldi çattı. Ekonomi dünyasında merakla beklenen toplantıya ilişkin vatandaşların aramaları da iyice arttı. Peki, 2022 Temmuz ECB toplantısı hangi gün yapılacak ve faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?