ECB faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu belirtildi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın üçüncü toplantısında, art arda beşinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları euro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den sonra art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından yapılan toplantılarda değişikliğe gitmedi. ECB'nin faiz kararı açıklamasında, "Yönetim Konseyi bugün 3 temel faiz oranını değiştirmemeye karar verdi." ifadesi kullanıldı. Enflasyonun, gıda ve ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle güç kaybetmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğunda iyileşme olduğu ve ücret artışının yavaşladığı kaydedildi. Açıklamada, "Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya devam ediyor. Geçmişteki faiz artışları talep üzerinde baskıyı sürdürüyor. Bu durum enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.