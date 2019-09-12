ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'de vereceği faiz kararı beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a eleştirilerinin dozunu artırdı. Trump son olarak Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı üzerinden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yüklendi. ECB'nin bugün mevduat faizini 10 baz puan düşürdüğüne işaret eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Onlar, Euro'nun çok güçlü olan ve ABD'nin ihracatına zarar veren dolar karşısında değer kaybetmesi için çabalıyorlar ve başarıyorlar. Fed ise oturuyor, ve oturuyor. Onlar borçlanmak için üzerine para alırken, biz faiz ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'de vereceği faiz kararı beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a eleştirilerinin dozunu artırdı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hayatta bir kez gelebilecek bir fırsatın kaçmak üzere olduğunu savundu. Powell'a "Böyle bir fırsat hayatta bir kez gelir, tepiyorsun. Enflasyon düşüyor ne bekliyorsun. Faizi sıfırla hatta eksiye çek" çağrısı yaptı.