ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'de vereceği faiz kararı beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a eleştirilerinin dozunu artırdı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hayatta bir kez gelebilecek bir fırsatın kaçmak üzere olduğunu savundu.

Ülkenin mevcut borcunu yeniden finanse edebilmesi için Fed'e faizleri sıfıra veya daha düşük bir düzeye indirme çağrısı yapan Trump, ABD'nin her zaman en düşük faizi ödemesi gerektiğini belirtti. Trump, diğer ülkelerin şu an yaptığı ve ABD´nin yapması gereken şeye Fed Başkanı Jerome Powell´ın "saflığının" izin vermediğini öne sürdü.

'FIRSATI KAÇIRIYORUZ'

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: "Fed faizleri sıfıra veya daha düşük bir düzeye indirmeli ki biz de borcumuzu yeniden finanse edebilelim. Faiz oranları çok daha düşük bir düzeye indirilmeli ve aynı anda dönemleri de uzatılmalı. Harika bir paramız, gücümüz ve bilanço tablomuz var. ABD her zaman en düşük faizleri ödemeli. Enflasyon yok! Yapmamız gereken ve diğer ülkelerin zaten yaptığı şeylere Fed ve Jay Powell´ın saflığı izin vermiyor. Bazı `kalın kafalar´ yüzünden hayatta bir kez karşımıza çıkacak bir fırsatı kaçırıyoruz!"

'POWELL'I ATAMAK HATAYDI'

Trump, geçen hafta da Fed Başkanlığı'na Powell'ı atamanın bir hata olduğunu söylemişti.

SON BİR AYDA 40'A YAKIN TWEET ATTI



Fed'in son yaptığı 25 baz puanlık faiz indirimini yetersiz bulan Trump, son 1 ayda Fed'in hemen faiz indirmesi gerektiğini vurgulayan 40'a yakın tweet attı. Fed son indirimiyle politika faizini yüzde 2-2.25 aralığına çekmişti. Bir sonraki toplantıda piyasaların beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puanlık bir indirim yaparsa politika faizi 1.75-2 aralığına çekilecek. Bu Türkiye standartlarında düşük bir oran gibi gözükse de, indirim gelse bile ABD G7 ülkelerinin en yüksek politika faizine sahip olmaya devam edecek. Avrupa Merkez Bankası (AMB),İsviçre Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası gibi para otoriteleri, krediler için talebi artırmak ve durgun ekonomilerini desteklemek için sıfır seviyesinin altında (Negatif) faiz uyguluyor.

'FED'E RAĞMEN BÜYÜYORUZ'

ABD Başkanı Trump Fed'in faiz indirimi konusunda yavaş davranarak doları güçlendirdiğini ve bunun ABD'ye ticarette büyük bir dezavantaj sağladığını düşünüyor. Ticarette sadece Çin değil, eksi faizlerin uygulandığı Avrupa'ya karşı da ABD'nin elinin zayıfladığını savunuyor. Hatta söz konusu tweetlerinde bu sebeple sık sık 'Fed'e rağmen' ekonominin büyümeye devam ettiğini söylüyor.