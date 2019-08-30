Memur maaşları ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump son aylarda sık sık yaptığı gibi Twitter üzerinden yine ülkenin merkez bankası Fed'i hedef aldı.

Euro'nun dolar karşısında 'deli gibi' düştüğünü belirten Trump "Bu onlara ihracat ve üretimde büyük bir avantaj sağlıyor ve Fed hiçbir şey yapmıyor! Dolarımız tarihin en güçlü seviyesinde. Kulağa hoş geliyor değil mi? ABD dışında mal satmaya çalışan üreticiler için değil" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

Trump devam tweetinde ise şunları söyledi: "Bir tarife sorunumuz yok (Kötü veya adil olmayan oyuncuları dizginliyoruz),Fed sorunumuz var. Hiçbir fikirleri yok!"

Piyasalar önümüzdeki dönemde Fed'den faiz artışı beklerken Başkan Trump tam tersine faiz indirilmesi gerektiğini savunuyor. Faiz artışının doları güçlendirdiğine ve 'ticaret savaşında' ABD'nin elini zayıflattığına inanıyor.