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"Adnan Oktar'ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü rica etti, ropörtaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık diye. Söyleneni söyledim. Bundan 5 yıl önce tv'lere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile"