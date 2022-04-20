Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu 0:00 / 0:00

DHA

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege (4) ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı.

Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ECE MELİSA KURTARILAMADI

Tedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege Mercankaya'nın tedavisi sürerken, annesi Hasret Mercankaya, bugün taburcu edildi. Öte yandan anne Hasret Mercankaya'ya olaydan 3 gün önce meme kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.

KIZLARININ TABUTUNA SARILIP BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİLER

Hayatının baharında yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgundaki otopsinin ardından memleket olan Manisa'nın da toprağa verildi. Küçük Ece Melisa için Şehzadeler ilçesi Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törende, gözyaşları sel oldu. Cenazede anne Hasret Mercankaya ve baba Cihan Mercankaya ayakta durmakta güçlük çekti. Kızlarının tabuta sarılarak ağlayan Hasret Mercankaya ve eşi Cihan Mercankaya birbirini teselli etti. Cihan Mercankaya'nın kıznın tabutunu görüntüleyip, 'canım kızım' diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından küçük Ece Melisa'nın cenazesi Kırtık Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Öte yandan anne Hasret Mercankaya'ya olaydan 3 gün önce göğüs kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.

BABA OLAYI ANLATTI

Yaşananları anlatan acılı baba Cihan Mercankaya, "Gaziemir'deki bir alışveriş merkezindeki restoranda yemek yedik. Eşim ve çocuklarım, karnıyarık, köfte ve patates yedi. Ben karnıyarık yemedim. Bana bir şey olmadı. Başka da bir şey yemedik. Didim'e dönmek için yola çıktık. Söke yolundayken kızım oğlum ve eşim rahatsızlandı. Kusmaya başladılar" dedi.

Eşi ve çocuklarını Didim Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü belirten Mercankaya, "Ancak her defasında bizi eve gönderdiler. 4'üncü defa acile gittiğimizde 17 Nisan Pazar günü bizi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Kızım, odada yoğun bakıma alındı, 12 saat sonra da öldü. Oğlum da aynı şekilde yoğun bakımda 35 saattir makinelere bağlı bir şekilde yaşıyor. Onu da sevk etmediler ben kendim hastaneden alıp Ege Üniversitesi'ne götürdüm. Taburcu ettiler çocuğumu, 2 saat sonra yoğun bakıma alındı" diye konuştu.

"KIZIMIN HİÇBİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Didim Devlet Hastanesi'nden şikayetçi olduğunu belirten Mercankaya, şöyle devam etti:

"Eşime ilaç verdiler o kurtuldu. Çocuklarıma ilaç vermediler. 3 saat sonra bizi taburcu ettiler. Kızımı kurtarabilirlerdi. Arabamız vardı. Bizi yönlendirselerdi başka hastaneye giderdik. Bize 'çocuğun iyi' dendi ama çocuğum öldü. Kızım sapasağlamdı, hiçbir rahatsızlığı da yoktu."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Torununu kaybetmenin acısını yaşayan Davut Ülgen ise, "Kızım Hasret Mercankaya, damadım ve iki torunumla bir restorana yemeğe gitmiş. Kızım ve iki torunum karnıyarık, damadım ise başka bir yemek yemiş. Ardından Didim'e eve döndüklerinde 3'ü rahatsızlanıp, kusmaya başlamış. Didim Devlet Hastanesi'ne bir günde 5 defa gitmelerine rağmen teşhis koyamadılar. Bize de bir bilgi vermediler. Torunum Ece Melisa'nın durumu çok ağırlaşınca başka hastaneye sevk ettiler. Hastanedeki doktorlar, 'Bunların bir şeyi yok neden ikide bir getiriyorsunuz' demiş. Zamanında başka hastaneye sevk etseler belki torunum kurtulacaktı. Diğer torunum ve kızımın tedavileri sürüyor" dedi.

Torununun ölümünde ihmal olduğunu düşündüklerini belirten Ülgen, "Bu nedenle Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile restoran hakkında suç duyurusunda bulunduk. Otopsi sonucuna göre hareket edeceğiz" dedi.