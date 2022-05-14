Ece Mumay: Onun da beğenmesi için ekstra çalışacağız

"Onun da beğenmesi için ekstra çalışacağız" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ece Mumay, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mumay, "İş, güç arasında azıcık gezmeye çıktım. Yeni bir şarkım çıkıyor ‘Cataleya’ diye, İtalya’da çektik. Çok değişik bir klip bekliyor sevenlerimi.” dedi.

"SEYİRCİMLE BİR ARADA OLMAK BENİ BESLİYOR"

Gazetecilerin, "Bunun dışında neler yapıyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Ece Mumay, "Bayramda da çalıştım, yazın da bolca çalışacağım. Seyircim ile bir arada olmak besliyor beni. Seviyorum yoğun sezonlarda çalışmayı. Açıkhava konserlerini çok seviyorum, kendi şarkılarımı seslendirmek orada çok mutlu ediyor beni." ifadelerini kullandı.

"ONUN DA BEĞENMESİ İÇİN EKSTRA ÇALIŞACAĞIZ"

Gökhan Türkmen, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Müzik dinlemeyi protesto edeceğiniz kadar kötü bir şarkı var mı?" sorusuna "Ece Mumay'ın 'Peri' şarkısı..." yanıtını vermişti.

Baısn mensuplarının konuyu hatırlatması üzerine açıklama yapan Mumay, "Herkesin kendi fikri tabii ki. Ben Gökhan Türkmen’in şarkılarını severim. Daha çocukken söyler ve paylaşırdım. O dönemden beri dinliyorum. Bir sonraki şarkıyı onun da beğenmesi için ekstra çalışacağız." şeklinde konuştu.