Ece Özdikici kimdir?
Magazin
Haberler > Magazin

Ece Özdikici kimdir? Kadın dizisi oyuncusu Jale Demir kimdir?

Ece Özdikici, Kadın dizisinde Jale Demir karakterini canlandırıyor. Kadın dizisinin sevenleri oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyorlar. Peki, Kadın dizisinde rol alan Ece Özdikici kimdir, kaç yaşında?

03.10.2018 - 17:06 | Güncelleme:

FOX TV ekranların sevilen dizisi Kadın yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Kadın dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Ece Özdikici'nin hayat hikayesini düzenledik. Peki, Kadın dizisi oyuncusu Ece Özdikici kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

ECE ÖZDİKİCİ KİMDİR?

2 Temmuz 1982 yılında İzmir’de doğdu. 8 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosunun açtığı sınavla oyunlarda oynamak üzere çocuk oyuncu olarak seçildi. İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünü bitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü mezunudur. Üniversite okurken Zeliha Berksoy'un asistanlığını yapmıştır. Küçük yaştan beri resim ve tiyatroya merak salan güzel oyuncu özellikle Bir Aşk Hikayesi Dizisindeki rolüyle ilgi odağı olmuştur. Ünlü oyuncu piyano çalmayı bilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce biliyor. Spor olarak yüzmeyi tercih etmektedir. Tiyatro alanında bir çok ödül almıştır.

ECE ÖZDİKİCİ'NİN KADIN DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.

ECE ÖZDİKİCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

Kadın / Jale / 2017
Poyraz Karayehl / Songül / 2014-2016
Cinayet / 2014
Küçük Hanımefendi / 2011
MAT / Serap / 2009
Deniz ve Mehtap / Mehtap / 2008
Yemin / Bahar / 2007
Yasak Elma / Dilara / 2007
Sır Gibi / Ferda / 2007
Anadolu Kaplanı / Esra / 2006
Sil Baştan / 2004

ECE ÖZDİKİCİ’NİN OYNADIĞI FİLMLER

Sizi Seviyorum / Eda / 2009
Zincirleme Film Tamlaması (Kısa Film) / 2005
Bir Aşk Hikayesi (TV Filmi) / 2004

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER