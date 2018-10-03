FOX TV ekranların sevilen dizisi Kadın yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Kadın dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Ece Özdikici'nin hayat hikayesini düzenledik. Peki, Kadın dizisi oyuncusu Ece Özdikici kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ECE ÖZDİKİCİ KİMDİR?

2 Temmuz 1982 yılında İzmir’de doğdu. 8 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosunun açtığı sınavla oyunlarda oynamak üzere çocuk oyuncu olarak seçildi. İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünü bitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü mezunudur. Üniversite okurken Zeliha Berksoy'un asistanlığını yapmıştır. Küçük yaştan beri resim ve tiyatroya merak salan güzel oyuncu özellikle Bir Aşk Hikayesi Dizisindeki rolüyle ilgi odağı olmuştur. Ünlü oyuncu piyano çalmayı bilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce biliyor. Spor olarak yüzmeyi tercih etmektedir. Tiyatro alanında bir çok ödül almıştır.

ECE ÖZDİKİCİ'NİN KADIN DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.

ECE ÖZDİKİCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

Kadın / Jale / 2017

Poyraz Karayehl / Songül / 2014-2016

Cinayet / 2014

Küçük Hanımefendi / 2011

MAT / Serap / 2009

Deniz ve Mehtap / Mehtap / 2008

Yemin / Bahar / 2007

Yasak Elma / Dilara / 2007

Sır Gibi / Ferda / 2007

Anadolu Kaplanı / Esra / 2006

Sil Baştan / 2004

ECE ÖZDİKİCİ’NİN OYNADIĞI FİLMLER

Sizi Seviyorum / Eda / 2009

Zincirleme Film Tamlaması (Kısa Film) / 2005

Bir Aşk Hikayesi (TV Filmi) / 2004

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