Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ece Sükan'dan gün batımı pozu - Magazin haberleri

        Ece Sükan'dan gün batımı pozu

        Tatilde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ece Sükan, gün batımında çektirdiği bikinili fotoğraflarını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gün batımı pozu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yaz mevsiminin keyfini çıkaran oyuncu Ece Sükan, birçok ünlü isim gibi soluğu tatil beldesinde aldı.

        Tatiline dair kesitleri sosyal medya hesabından yayımlayan Ece Sükan, gün batımında objektif karşısına geçti.

        Denizde dalgaların arasında bikinili poz veren Ece Sükan, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaştı.

        Paylaşımlarda Ece Sükan, saçlarını denizde ıslatıp sağa sola savurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ece Sükan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        MAGA'nın zaman makinesi
        MAGA'nın zaman makinesi
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!