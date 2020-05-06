Ece Üner, YKS yorumuyla sosyal medyada gündem oldu

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Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, tarihi değişen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin haber bülteninde önemli değerlendirmelerde bulundu.

"39 yaşındayım ve hâlâ haftada bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kâbusunu görerek uyanıyorum" diyen Üner, şunları söyledi:

"Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım. Eğitim sistemi de tıpkı hayat gibi tam 'Cevapları buldum' dediğinde sorular değişiyor. Korona sürecine sosyal mesafe koymak kadar, ruhsal mesafe koymak da zor. Bu süreci atlatmak psikolojik olarak zorlayıcıyken bir de bu süreçte ailenizde birileri koronayla mücadele ederken sınavlara hazırlandığınızı ve tarihlerin birkaç kez değiştiğini düşünün. Üstelik bırakın ayları, anları hesaplarken şimdi tarih geri alındığı için benim yaşadığım travmanın mislini düşünün. 'Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?" ifadelerini kullandı.

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