Ece Yüksel: Artık çifte vatandaşım
2022'de çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlenen oyuncu Ece Yüksel, çifte vatandaş olduğunu duyurdu
Giriş: 13.07.2023 - 16:52
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Oyuncu Ece Yüksel, 2022'nin haziran ayında çocukluk aşkı Martin Wevers ile nişanlanan ekim ayında da evlenmişti.
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Martin Wevers ile aile arasında yapılan sade bir törenle nikah masasına oturan Ece Yüksel, evlendiğini ise sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla duyurmuştu.
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Ece Yüksel, evliliğinden dolayı Hollanda vatandaşı da olmaya hak kazandı.