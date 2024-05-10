Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Kathryn Plummer’ı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, son olarak A. Carraro Imoco'da forma giyen ABD'li smaçör Kathryn Plummer’ı transfer ettiğini duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki voleybolcu için "Plummer, çok güçlü ve çok kaliteli bir oyuncu. Oyun sistemimize direkt katkı yapabilecek kapasitede yetenekleri var. Final maçlarındaki tecrübesi ve İtalyan Ligi'ndeki kazandığı başarılar iyi bir transfer yaptığımızın göstergesidir. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz." denildi.