Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Eczacıbaşı, yarı final turu rövanş karşılaşmasında Igor Gorgonzola Novara'yı konuk ediyor. İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazanmıştı. İşte, merakla beklenen Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmayla ilgili bilgiler...