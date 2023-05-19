Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Eczacıbaşı ile VakıfBank, kupa için kozlarını paylaşıyor. İşte, İtalya'nın Torino kentinde oynanacak ve şimdiden merakla bejlenen Eczacıbaşı VakıfBank maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmayla ilgili bilgiler...