Eczacılardan reçeteli afişle çağrı 0:00 / 0:00

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Reçeteli afişte, halkın ilaca erişiminde devasa sorunlar yaratan İlaç Fiyat Kararnamesi'nin yeniden düzenlenmesi, devlete iskonto yapmayan ilaç firmalarının neden olduğu vatandaş ve eczacı mağduriyetinin sona erdirilmesi isteniyor.

Merdiven altı ürünlerin çok fazla bulunduğu internet ortamındaki satışların engellenmesi çağrısı yapılan afişte, euro kuru nedeniyle ortaya çıkan ilaç yoklarının önüne geçilmesi, kamu eczacılarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ardı ardına açılan eczacılık fakülteleri nedeniyle ortaya çıkan istihdam problemlerine son verilmesi talep ediliyor.



