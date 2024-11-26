Eda Ece'nin, favori dizisi 'Kızılcık Şerbeti'
Eda Ece, dün akşam katıldığı bir davette favori dizisinin 'Kızılcık Şerbeti' olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, dizideki favori karakterini de açıkladı
Geçtiğimiz yıl basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, nisan ayında da kızı Mina İpek'i dünyaya getirmişti.
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, dün akşam bir davete katıldı. Ekranları özlediğini ifade eden Eda Ece, favori dizisini ve karakterini açıkladı.
Ünlü oyuncu, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ni izlediğini ve favori karakterinin de 'Nilay' olduğunu söyledi.
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini Feyza Civelek canlandırıyor.