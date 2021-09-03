Eda Erdem Dündar: Hayalimize çok yakındık

Kaptan Eda, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, maça iyi başlamalarına rağmen sonunu getiremediklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Çünkü maça başlarken takımda çok güzel bir hava vardı. Aslında üçüncü sete kadar da maçı yöneten taraf bizdik." dedi.

Sırbistan'ın son iki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldığına işaret eden Eda, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın sayılı güçlü takımlarından biri, evlerinde oynuyorlar. Aslında maçın geneline baktığımızda ilk iki seti güzel idare ettik. Ancak üçüncü setin ortalarında servis kalitemiz düşünce, onlar da daha iyi servis atıp manşet alınca, tabii ki onları durdurmakta zorlandık. Zaten seyirci desteği de onların arkasındaydı. Çok üzgünüz. Çünkü gerçekleştirmek istediğimiz bir hayalimiz vardı, aslında çok da yakındık. Ama bir an önce bu maçı unutmamız gerekiyor. Çünkü yarın madalya maçına çıkacağız ve ülkemize madalyayla dönmeyi gerçekten çok istiyoruz. O yüzden bu maçı unutmaya, yarına konsantre olmaya çalışacağız ama tabii ki üzgünüz."

Milli takıma destekleri dolayısıyla Türk halkına teşekkür eden kaptan Eda, "Müthişler, gerçekten inanılmaz bir destek olduğunun farkındayız. Konu milli takım olunca ülkeyi birleştirebiliyoruz. Bu bizim için gerçekten gurur ve mutluk verici. Çünkü biz işimizi çok seviyoruz. İnsanların sahadaki mücadelemizi görüp kendilerine yakın hissetmeleri gerçekten bizim için çok değerli. Bu takım doğru yolda. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda yine çok güzel işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.

TERZİC: HER SEFERİNDE ŞANSIMIZ YAVER GİDİYOR

Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, Türkiye ile oynadıkları maçların zorlu geçtiğini belirterek, "Türkiye ile son on yıldır Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşıyoruz, neredeyse her seferinde şansımız yaver gidiyor ve galip geliyoruz. Türkiye yalnızca iyi ekibe sahip bir takım değil, aynı zamanda iyi sonuçlar konusunda da sürekliliği olan bir takım. Yani Türkiye ile karşılaşmalar kolay geçmiyor. Kızları çok tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Sırp voleybolcu Bojana Milenkovic ise Türkiye'yi ortaya koyduğu mücadele için tebrik etti.

"İlk set hepimizin sinirini bozdu ama Türkiye ile maçlarımızda alışılmış bir durumdu." diyen Mina Popovic de ikinci setin sonlarında daha etkili oynamaya başladıklarını ve karşılaşmayı kazandıklarını dile getirdi.