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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ikoncan olarak tanınan Eda Taşpınar, önceki gece Asmalımescit sokaklarındaydı. Gazetecileri bir anda karşısında gören Taşpınar, yanındaki erkek arkadaşı ile hemen aracına bindi.