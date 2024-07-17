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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı

        Özel sporcu Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:44
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        Eda Yıldırım, Paris biletini aldı!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak için mücadele eden Özel sporcu Eda Yıldırım, hedefine ulaştı.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Eda Yıldırım, özel sporcular kadınlar atletizm F20 gülle atma dalında Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi." denildi.

        Böylece paralimpik oyunlarına kota alan özel sporcu sayısı 8'e yükseldi.

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