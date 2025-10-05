Habertürk
        Ederson, Brezilya kadrosundan çıkarıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Ederson, Brezilya kadrosundan çıkarıldı!

        Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Ederson, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

        Giriş: 05.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:09
        Ederson, Brezilya kadrosundan çıkarıldı!
        Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

        Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dünkü antrenmanda sakatlanan Ederson'un yerine kadroya Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor'u çağırdığı kaydedildi.

        John Victor, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

        Brezilya, 10 ve 14 Ekim'deki hazırlık maçlarında Güney Kore ve Japonya ile karşılaşacak.

