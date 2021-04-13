Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanında iddiaları doğrulayan bir sahne geldi. Bahar'ın vurulma anı yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar diziden ayrılıyor mu?

EDHO Bahar öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar'ın ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak. Yeni bölümde; İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar (Pelin Akil) kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil 17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Pelin Akil Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Reklam filmlerinde oynadı. FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar diziye dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet ,ve yine Star TV de yayınlanan Çember gibi projelerde yer almıştır. Dizilerin yanı sıra sinema filmlerinde ve tiyatro oyunlarında da oynamıştır.