Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaprak dökümü... İlgiyle takip edilen dizide Hayriye Ana karakterine hayat veren Sabina Toziya, diziye veda etmeye hazırlanıyor...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA HAYRİYE ANA'YA VEDA! SABİNA TOZİYA EDHO'DAN NEDEN AYRILDI?

Usta oyuncunun geçirdiği sağlık problemi sonrası senaryoda değişikliğe giden yapımcı kuruluş EDHO'da sevilen karakterin ölümü ile diziden ayrılmasına karar verdi. Usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi hazırlarken öte yandan Sabina Toziya'nın sağlık durumunun şuan için iyi olduğu biliniyor…

SABİNA TOZİYA DİZİDEN NEDEN ÇIKTI?

ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'dan üzücü haber geldi. Usta oyuncu Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. Altı sezondur izleyiciyle buluşan 72 yaşındaki usta oyuncu, yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya gitti. Toziya, İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, tetkikler sonucunda oyuncunun beyninde tümör olduğunu tespit etti. Toziya hemen ameliyatı alındı. Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu dün hastaneden taburcu oldu.

AMELİYATI MAKEDONYA SAĞLIK BAKANI YAPTI

Toziya'nın ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Dr. Venko Filipce yaptı. 10 saat süren ameliyat sonucunda tümör temizlendi. Arkadaşları, oyuncuya "Geçmiş olsun güçlü kadın" diye destek mesajları attı.

Sabina Toziya, 1946 doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.