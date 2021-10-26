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EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas diziden ayrılıyor mu?

EDHO İlyas ölüyor mu? Sorusu merak ediliyor. Yeni sezonuyla bu akşam yayınlanması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakteri İlyas'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle takip edilen dizinin bu akşamki bölümünde İlyas'ın akıbeti merak konusu oldu. Peki EDHO'da İlyas diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve İlyas'a hayat veren Ozan Akbaba'nın hayat hikayesi...

EDHO İLYAS ÖLECEK Mİ?

Yeni bölüm fragmanında diziye konuk olarak katılan Cemal Hünal'ın İlyas'ı ö

ldürmek istediğini söylüyor. Masada gelen teklifleri kabul etmeyen İlyas'ın ölmesi için planlar hazırlanıyor. Fragmanda "İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi ile Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede "İlyas'ıma kıydılar" sahnesi dikkat çekiyor. Son sahnede ise İlyas'ın arabada vurulduğu görülüyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise 200. Bölümde netlik kazanacak.

OZAN AKBABA KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı.

Oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.

OYNADIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Güldür Güldür

Poyraz Karayel

Arka Sokaklar

Kuzey Güney

Cennetin Sırları

Kavak Yelleri

Kırık Kanatlar

OYNADIĞI FİLMLER

Aman Reis Duymasın

Abluka

Mutlak Adalet

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri

Ammar:Cin tarikatı

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize

Bir Hikayem Var

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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