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EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas diziden ayrılıyor mu? EDHO Ozan Akbaba kimdir?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam 7. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin hayranlarının merakla beklediği bölümle olarak İlyas karakterinin son durumu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas diziden ayrılıyor mu? EDHO Ozan Akbaba kimdir?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle takip edilen dizinin bu akşamki bölümünde İlyas'ın akıbeti merak konusu oldu. Peki EDHO'da İlyas diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve İlyas'a hayat veren Ozan Akbaba'nın hayat hikayesi...

EDHO İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor.

İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO’nun yayınlanacak yeni bölümünde netlik kazanacak.

OZAN AKBABA KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

Oyuncu 2015 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.

YER ALDIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Güldür Güldür

Poyraz Karayel

Arka Sokaklar

Kuzey Güney

Cennetin Sırları

Kavak Yelleri

Kırık Kanatlar

YER ALDIĞI FİLMLER

Aman Reis Duymasın

Abluka

Mutlak Adalet

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri

Ammar:Cin tarikatı

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize

Bir Hikayem Var

EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI

EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.

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