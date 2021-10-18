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EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın tarihi açıklandı mı?

ATV'nin artık fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için artık heyecan dorukta. Dizinin hayranlarının merakla beklediği ilk paylaşım Oktay Kaynarca'dan geldi ve dizi ekibi sete çıktı. Peki EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın tarihi açıklandı mı?

ATV'nin her sezonu büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için artık nefesler tutuldu. Dizinin sevenleri, Mayıs'ta 6. sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor...

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu yazısında, ‘Bir aydan fazla süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yedinci sezonda katılacak oyuncular da belli oldu. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak. Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi.

EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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