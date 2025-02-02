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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko'dan 12. gol - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'dan 12. gol

        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında 2 gol atarak ligdeki 12. golüne ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:51
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        Edin Dzeko'dan 12. gol!
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        Çaykur Rizespor maçında 2 gol atarak Fenerbahçe'nin galibiyetinde rol oynayan Edin Dzeko, ligdeki 12. golünü attı.

        İlk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Dzeko, 45+8. dakikada ilk golü kaydetti. Karadeniz ekibine karşı ikinci yarıya 2-1 geride giren Fenerbahçe, ataklarını sıklaştırırken beraberlik golünü de yine Dzeko ile buldu. 79. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu filelere gönderen Bosna Hersekli forvet, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

        Deneyimli forvet, bu sezon 15'i ilk 11 olmak üzere 21 karşılaşmada forma giydi.

        Dzeko, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

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