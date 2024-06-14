Edin Dzeko'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, X hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya üzerinden bazı Fenerbahçeli taraftarların kendisine takımda kalmasını istemedikleri yönünde mesajlar göndermesi üzerine, Fenerbahçe taraftarlarının bir diğer görüşteki çoğunluğu Edin Dzeko'ya destek mesajları göndermeye başladı.