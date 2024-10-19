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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko'dan Jose Mourinho sözleri: Mutlu ve gururluyum - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'dan Jose Mourinho sözleri: Mutlu ve gururluyum

        Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, İtalya'nın önde gele gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu, teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da konuştu. İşte Dzeko'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:12
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        Fenerbahçe'nin yıldız golvüsü Edin Dzeko, La Gazette della Sport'a verdiği röportajda İtalya'da forma giydiği dönemi değerlendirirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.

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        "OLIMPICO BENİM STADYUMUMDU"

        "Inter'e transfer olduktan sonraki ilk maç, 3-0'lık bir galibiyet. Ben de gol atmıştım. Ama hayır, bunun için değil. Dışarıdan belki belli olmuyordu ama içimde bir ateş vardı, her iki takımın taraftarlarını da yanımda hissedebiliyordum. Kendi stadyumuma dönmüştüm, Olimpico benim stadyumumdu: daha önce hiç hissetmediğim çok güçlü bir duyguydu."

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        "SALAH'LA ARAMIZDA HARİKA BİR HİS VARDI"

        - Dzeko-Salah ikilisi mi yoksa Lautaro-Thuram mı?

        "Daha güçlü olduğumuzu söyleyemem. Salah'la aramızda harika bir his ve uyum vardı. Benim özelliklerim de onun daha sonra gösterdiği seviyelere ulaşmasına yardımcı olmuştur. Thuram ise İtalya'nın en iyisi. Beni çok şaşırttı."

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        "VAZGEÇEBİLİRDİM"

        -İlk yıl Roma'daki eleştiriler sizi ne kadar incitti?

        "Hiç durup düşünmedim ve pes etmedim. Vazgeçebilirdim, ayrılabilirdim ama bu kolay olanı yapmak olurdu. Benim yerimde başkaları olsa bunu yapabilirdi. Ben insanlara gerçek Edin'i göstermek istedim. Kendi kendime 'Burada kalıyorum. İtalya'daki serüvenimi bu şekilde bitirmek istemiyorum. Gördüklerinden daha iyiyim.' dedim ve ertesi yıl gol kralı oldum."

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        "FENERBAHÇE'DE OLDUĞU İÇİN GURULUYUM"

        -Mourinho ile çalışmak nasıl bir duygu?

        "Aslında onunla Inter'e gitmeden önce Roma'da bir ay kadar çalışmıştım. Ayrılmamı istememişti ve bana da bunu hissettirmişti. O zaman ikimizin de elinde olmayan şeyler olmuştu. Jose inanılmaz karizması olan bir adam ve harika bir hoca. Rakip olarak bile o konuştuğunda onu dinlemek için oraya giderdim. Onun sözlerinin büyük bir değeri var. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu ve gururluyum."

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        "GÖNDERİLMESİNE ŞAŞIRDIM"

        - Roma'da De Rossi'ye ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı?

        "Eh Daniele... Onun hakkında konuşmak kolay ama şu anda hayır, zor. O benim için her şeyden önce bir arkadaş. Gönderilmesine çok şaşırdım, tıpkı Mourinho'nun ayrılışında olduğu gibi. De Rossi benim antrenörüm değildi ama Roma'daki eski yoldaşlarımla konuştum, olumlu olmayan şeyler duydum ama daha da fazlası, bana harika bir antrenörden bahsettiler. Ve sadece iki ay görevde kaldıktan sonra bunları söylüyorsanız, demek ki bir şeyler var. Yakında işinin başına dönecektir."

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        "AKLIMIZDA İTALYA VAR"

        -Futbolu bıraktıktan sonra nerede yaşayacaksın?

        "Eşimle aklımızda İtalya var. Roma veya Milano, henüz karar vermedik."

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