Edin Dzeko'dan Jose Mourinho sözleri: Mutlu ve gururluyum

"GÖNDERİLMESİNE ŞAŞIRDIM"

- Roma'da De Rossi'ye ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı?

"Eh Daniele... Onun hakkında konuşmak kolay ama şu anda hayır, zor. O benim için her şeyden önce bir arkadaş. Gönderilmesine çok şaşırdım, tıpkı Mourinho'nun ayrılışında olduğu gibi. De Rossi benim antrenörüm değildi ama Roma'daki eski yoldaşlarımla konuştum, olumlu olmayan şeyler duydum ama daha da fazlası, bana harika bir antrenörden bahsettiler. Ve sadece iki ay görevde kaldıktan sonra bunları söylüyorsanız, demek ki bir şeyler var. Yakında işinin başına dönecektir."