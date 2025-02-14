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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi!

        Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Dzeko, özel sargıyla oynamaya devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:50
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        Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi!
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        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynanan maçta sakatlanan tecrübeli futbolcunun elinde kırık tespit edildiği bildirildi.

        Elindeki kırığın oynamasına herhangi bir engel teşkil etmediği belirtilen Dzeko'nun özel bir sargıyla sahadaki yerini alabileceği duyuruldu.

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