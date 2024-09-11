Edirne'de 3 çeltik çeşidi geliştirildi

Çeltik ıslahında "ülkesel koordinatörlük" görevi yürüten Edirne'deki Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, iklim koşulları, hastalıklar ve üreticilerin ihtiyaçlarına göre çeşitlerin yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Enstitüdeki deneme bahçesinde yapılan çalışmalarda özellikle yüksek verimiyle ön plana çıkan "Kırbıyık", "Nehir" ve "Lazer" çeşitleri geliştirildi. Bakanlığın Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescil edilen yeni çeşitler gelecek yıldan itibaren geniş alanlarda toprakla buluşacak.

ÇİFTÇİLERİN İHTİYAÇLARINA GÖRE GELİŞTİRİLİYOR Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, çeltik ıslah çalışmaları kapsamında çok sayıda çeşidin geliştirildiğini söyledi. Islah çalışmalarının uzun yılları kapsadığını ve emek isteyen bir süreç olduğunu belirten Tülek, "Islah çalışmalarına başlanan 1970'li yılların sonundan günümüze kadar geçen sürede 83 çeltik çeşidi geliştirilip Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu" dedi. REKLAM

"YÜKSEK VERİMLİ VE HASTALIKLARA TOLERANSLI" Tülek, değişen iklim koşulları, hastalıklar ve üretici taleplerini dikkate alarak 3 yeni çeşit geliştirdiklerini dile getirdi. Verimli çeşitler ortaya çıkarmak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Tülek, "Çeltik tarımında tüketici istediği de dikkate alındığında pirinç bin dane ağırlığı önem arz etmektedir. 3 çeşide de baktığımızda pirinç bin dane ağırlıkları 28-30 gram arasında değişiyor. Damak tadına da uygun olduğunu görüyoruz. 3 çeşidimizde yüksek verimli ve hastalıklara toleranslı" ifadelerini kullandı.