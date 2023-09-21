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        Haberler Gündem Güvenlik Edirne'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 yabancı uyruklu yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 01:59 Güncelleme: 21.09.2023 - 01:59
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        Edirne'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 kişi yakalandı.

        AA'nın haberine göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde noktalarda denetimlerini sürdürdü. Kaleiçi semtinde düzensiz göçmenlerin kimlik ve parmak izleri kontrol edildi. Ayrıca umuma açık yerlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Denetime İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı. Jandarma ve sınır devriyelerince Edirne ve ilçelerindeki denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 41 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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