Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 470 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy köyünde yapılan denetimlerde, Fas, Libya, Filistin, Bangladeş, Tunus, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu 470 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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