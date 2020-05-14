Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Edirne'de hemşirelere '1332 Cihadiye Yüzüğü' hediye edildi

Edirne'de, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösteren hemşirelere, Çanakkale Savaşı sırasında gösterilen fedakarlığın nişanı olarak verilen '1332 Cihadiye Yüzüğü'nün replikasını hediye etti

Edirne
DHA

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hemşireler Haftası nedeniyle, Keşan Devlet Hastanesi ve şehirdeki özel hastaneyi ziyaret etti. Başkan Helvacıoğlu, Hemşireler Haftası'nı kutlayarak, hemşireleri koronavirüsle mücadelede gösterdikleri özveri ve başarıdan dolayı tebrik etti. Mustafa Helvacıoğlu, hemşirelere Çanakkale Savaşı'nda gösterdikleri fedakarlığın nişanı olarak o dönem verilen '1332 Cihadiye Yüzüğü'nün replikasını hediye etti.

'HEMŞİRELERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Başkan Helvacıoğlu, koronavirüsle büyük bir mücadele verildiğini belirterek, "Sağlık çalışanları olarak her birinizi tebrik ediyorum. Bu süreçte çocuklarınıza evlatlarınıza sarılamadınız, sevdiklerinize uzaktan baktınız. Kolay bir iş değil. Size küçük ama hayatınız boyunca saklayacağınız bir armağan veriyoruz. Bu hediyenin manevi önemi çok büyük. Dünyada eşi benzeri yaşanmamış, tarihin yazıldığı milli mücadelede hemşirelerimizin destansı mücadelenin hikayesini yazdığınızı ifade etmek istiyorum. Haftanız kutlu olsun. Sizlere hediye ettiğimiz yüzükler, Çanakkale Savaşı'nda gönüllü hemşirelik yapan Türk kadınlarına hediye edilen ve üzerinde '1332 Cihadiye' yazılı yüzüğün hikayesidir" dedi.

HELVACIOĞLU, CİHADİYE YÜZÜĞÜNÜN HİKAYESİNİ ANLATTI

Mustafa Helvacıoğlu, hemşirelere dağıtılan '1332 Cihadiye Yüzüğü'nün hikayesini şöyle anlattı: "Çanakkale Savaşları'nda yaralanan binlerce asker, gemilerle İstanbul'a taşınıp hastanelere yerleştirilir. Ancak hastanelerdeki hasta bakıcı ve hemşireler gelen yaralılara yardımcı olmada yetersiz kalmaktadır. Ev kadınlarından yardım istenir. Vatan hizmetinde cepheye koşan erkeklerinden geride kalmak istemeyen binlerce kadın, gönüllü olarak hastanelerde görev alır. Savaşın ardından kadınlara vefa borcunu ödemek için dönemin yöneticilerince para dağıtılması teklif edilir. Fakat kadınlar böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmezler. Bunun üzerine Türk yetkilileri ordu depolarındaki İngiliz tüfeklerinin çelik namlularını kestirerek, üzerinde `1332 Cihadiye´ yazılı yüzükler yaptırırlar. Bu yüzükler vatansever kadınlara yaptıkları hizmetin nişanesi olarak dağıtılır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Kırmızı ışıkta geçen otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı!
GÜNDEMKırmızı ışıkta korkutan kaza: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Van'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
GÜNDEMOktay, Van'daki terör saldırısında hayatını ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Seyyale ile görüştü
GÜNDEMBakan Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı Seyyale ile görüştü
Kırklareli’nde rahatsızlanan asker şehit oldu
GÜNDEMKırklareli’nde rahatsızlanan asker şehit oldu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
GÜNDEM"Terörü bir kez daha lanetliyorum"
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
GÜNDEM8 saat işkence göre kadın dehşeti anlattı
Düzce'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen İbranice yazılı el kitabı ele geçirildi
GÜNDEMDavut yıldızı olan kitap ele geçirildi
14 Mayıs Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika Türkiye vaka ve ölüm sayısı! Koronavirüs son durum
GÜNDEMTürkiye 14 Mayıs Koronavirüs tablosu
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
GÜNDEMAkar'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
1000 TL Pandemi sosyal yardımı başvurusu sorgulama için TIKLA! E-Devlet Pandemi başvuru sonucu
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X