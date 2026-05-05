        Haberler Gündem Güncel Edirne'de "Kakava ateşi" yakıldı | Son dakika haberleri

        Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı

        Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı. Geleneksel kıyafetler giyen Roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu. Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, "Kakava ateşi etrafında birleşen yürekler, geçmişten geleceğe uzanan kardeşliğin en sıcak simgesidir" dedi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Romanların şehrin ritmine ve kültürüne değer kattığını belirterek baharın gelişini kutladıklarını söyledi. Çeribaşı Fikri Ocak da Kakava'nın dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 18:01 Güncelleme:
        Edirne'de baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Sarayiçi’nde tören düzenlendi. Vatandaşlar Kakava ateşinin üzerinden atladı.

        Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi.

        Geleneksel kıyafetler giyen Roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu.

        Kanuni Köprüsü'nde oluşturulan kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana geldi.

        Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, Kakava Şenlikleri'nin binlerce yıllık geleneğin, coşkunun ve baharın simgesi olduğunu söyledi.

        Kakava'nın Edirne'nin kültürel dokusunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Sezer, "Binlerce yıllık geleneğiyle baharın en renkli simgelerinden biri olan Kakava Şenlikleri vesilesiyle sizleri güzel Edirne’mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

        Şenliklerin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğine dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti: "Kakava, asırları aşarak bugüne ulaşan, Edirne'mizin kültürel dokusuna işlenmiş neşesiyle gönülleri ısıtan, birlik ve beraberliği güçlendiren en canlı miraslarımızdan biridir. Kakava ateşi etrafında birleşen yürekler, geçmişten geleceğe uzanan kardeşliğin en sıcak simgesidir."

        Dileklerin ve duaların ortak bir umut taşıdığını ifade eden Sezer, "Baharın müjdecisi olarak dallara bırakılan her bir dilek, sadece bireysel temenniler değil, huzur, barış ve esenlik dolu bir dünya arzusunun gökyüzüne yükselen ortak duasıdır." diye konuştu.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Romanların şehrin ritmine ve kültürüne değer kattığını belirterek baharın gelişini kutladıklarını söyledi.

        Çeribaşı Fikri Ocak da Kakava'nın dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Edirne Valisi Sezer ve protokol üyeleri Kakava ateşini yaktı.

        Daha sonra katılımcılar ateşin üstünden atlayıp, ateş çevresinde dans etti.

        Fotoğraf sanatçıları da renkli görüntüler çekme imkanı buldu.

        Konser ve dans gösterileriyle süren kutlamalar, yarın şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapılacak programla devam edecek.

