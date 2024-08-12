Valilik olarak konakların proje çizimlerini tamamen kendilerinin yaptırdıklarını söyleyen Vali Yunus Sezer, "Şu anda bir taraftan da projelerin çizimleri devam ediyor. Valilik olarak proje çizimlerin tamamını üzerimize aldık, biz yaptırıyoruz, kuruldan da geçiriyoruz ve yapacak olanlara teslim ediyoruz. İstiyoruz ki buralar, gastronomi ile ilgili, konaklamayla ilgili aktif bir şekilde kullanılsın. Aynı zamanda da buralarda sanatla, el işleriyle ilgili workshoplar yapılsın, küçük butik kafeler olsun ve bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi yansıtan, bizden bir şeylerin olduğu alanlar oluşturalım Edirne'mizden, Rumeli'den. Yoksa konağı yaptım, dış kaplamasını yaptık, sen dur, ben bakayım anlayışı, bir müddet sonra bina insan gibidir, çalışmadıkça, işlev olmadıkça çöker. Bu manada da yaptığımız bütün yapılara işlev vereceğiz" diye konuştu.