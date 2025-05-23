Edirne'deki hedef 10.5 milyon balık yavrusu

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütülen üretim çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Volkan Diriker ve Sezer Seyhan, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen incelemede üretim süreci, balık sağlığı, stok yönetimi konuları ele alındı.

Tesisteki çalışmalar kapsamında geçen yıl 10 milyon sazan balığı yavrusu üretilmiş, balıklar Edirne başta olmak üzere Bursa, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'daki göl ve göletlere salınmıştı.

İç su kaynaklarının biyolojik zenginliğini artırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla yapılan çalışmalarda bu yıl tesiste 10 milyon 500 bin balık yavrusu üretilerek göl ve göletlere salınması hedefleniyor.