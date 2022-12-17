Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



EDİRNE'DE KULLANILMAYAN EVDE YANGIN ÇIKTIEDİRNE'de kullanılmayan tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Yangın, saat 00.00 sıralarında Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'taki tek katlı evde çıktı. 2 yıldır kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldıGörüntü Dökümü

-------------------------------------

-Dumanların yükseldiği ev

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinden detay

-Söndürme çalışmaları

-Dumanlardan detay

-Ekiplerin evin çatısına çıkması

-Ekiplerin çatıdaki çalışmaları

-Söndürme çalışmalarından detayHaber-Kamera: Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-12-17 01:43:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.