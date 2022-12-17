EDİRNE'DE KULLANILMAYAN EVDE YANGIN ÇIKTIEDİRNE'de kullanılmayan tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Yangın, saat 00.00 sıralarında Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'taki tek katlı evde çıktı. 2 yıldır kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldıGörüntü Dökümü
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-Dumanların yükseldiği ev
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-İtfaiye ekiplerinden detay
-Söndürme çalışmaları
-Dumanlardan detay
-Ekiplerin evin çatısına çıkması
-Ekiplerin çatıdaki çalışmaları
-Söndürme çalışmalarından detayHaber-Kamera: Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-12-17 01:43:12
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