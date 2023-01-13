Edirne´de 1 haftada 23 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarma ve hudut birliklerince son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışan 23 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 hafta içinde Yunanistan´a kaçmak isteyen 23 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma, son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında; çeşitli suçlardan aranan 6 yabancı uyruklu, askeri suçlardan aranan 41 kişi ve UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 12 kişi olmak üzere toplam 59 kişiyi yakaladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-13 12:03:41



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