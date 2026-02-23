Canlı
        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı bahse aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Giriş: 23.02.2026 - 11:09
        Edirne merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya, İzmir, Denizli ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.


        Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 29 cep telefonu ve 77 tek kullanımlık SİM kart ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlenen 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 199 kişiye ise toplam 14 milyon 328 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

