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        EDİRNE'DE GÖÇMENLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 23:55 Güncelleme: 21.09.2023 - 00:00
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        EDİRNE'DE GÖÇMENLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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        EDİRNE'de,polisekiplerince kentte yaşayan göçmenlere yönelik kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele ve narkotik ekipleri, Kaleiçi semtinde göçmenlere yönelik denetim ve kontrol yaptı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nun da katıldığı uygulamada, bölgede yaşayan göçmenlerin kimlikleri ve oturma izinleri kontrol edildi. Gerçekleştirilen uygulamada kimliksiz ve oturma izni olmayan göçmene rastlanmadı.

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