Koruda ölü bulunan şehit babası, toprağa verildi

EDİRNE'ninKeşan ilçesinde, benzin alacağını söyleyip otomobiliyle evinden ayrıldıktan 4 gün sonra Beyendik Kavşağı yakınlarındaki koruda ölü bulunan şehit babası Dursun Korkmaz (73), toprağa verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1996'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Piyade Er Hakan Korkmaz'ın, Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi´nde isminin verildiği caddede oturan babası Dursun Korkmaz, geçen cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, benzin alacağını söyleyip, 22 PE 954 plakalı otomobiliyle evden ayrıldı. Korkmaz'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Dursun Korkmaz için polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Dursun Korkmaz, dün öğle saatlerinde Keşan-İpsala kara yolundaki Beyendik Kavşağı yakınlarındaki koruda aracının dışında, jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Korkmaz'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Dursun Korkmaz´ın cenazesi, Keşan´a getirildi. Korkmaz´ın cenazesi, ikindi vakti İki Minareli Çarşı Camisi´nde İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık´ta toprağa verildi. Cenazeye, Korkmaz ailesi ve yakınlarının yanı sıra İpsala Kaymakamı ve Keşan Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.