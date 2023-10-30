Meriç Nehri'ndeki şişme botta 33 kilo esrar ele geçirildi
EDİRNE'deMeriçNehri'nde tespit edilen şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 30.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:45
EDİRNE'deMeriçNehri'nde tespit edilen şişme botta 33 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Meriç Nehri'nde şişme botla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını tespit etti. Ekiplerce durdurulan şişme botta yapılan aramada çuvallar içerisinde 33 kilo 250 gram esrar ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.