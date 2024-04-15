Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezdeki Yolüstü köyü kırsalında yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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