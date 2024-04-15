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        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'deyasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Irak uyruklu 8 kaçak göçmen, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:20
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        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'deyasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Irak uyruklu 8 kaçak göçmen, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkezdeki Yolüstü köyü kırsalında yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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